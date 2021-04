Finale Miami: Sinner-Hurkacz domani alle 19 su Sky

Jannik Sinner non finisce di stupire. A Miami l'italiano batte in tre set Bautista Agut e conquista, a 19 anni, la sua prima finale in un Masters 1000 (alla terza partecipazione). Domani, alle ore 19 (diretta Sky Sport), affronterà il polacco Hubert Hurkacz, che ha sconfitto 6-3, 6-4 il russo Andrey Rublev. In caso di vittoria, Sinner salirà al 14esimo posto in classifica mondiale

Nella memoria collettiva resterà soprattutto l’ultimo gioco. Quello sul 4 a 5 del terzo set, quando Jannik Sinner si è preso di forza la finale rispondendo in modo straordinario allo sbalordito Roberto Bautista Agut . Due ore e 28 minuti di tensione ed equilibrio per festeggiare a 19 anni la prima finale in un torneo 1000, alla terza partecipazione in questi tornei inferiori solo ai 4 dello Slam. Partita storica , certo, ma non eccelsa a livello qualitativo: Bautista ha tirato 12 vincenti e commesso 39 gratuiti, Sinner ha sbagliato 53 volte ma ha messo a segno 39 vincenti. Perso il primo set 7-5, l’altoatesino è stato bravo a recuperare da 0-40 sul 3 pari e a risalire da 1-3 nel terzo.

Finale tra amici

In finale lo aspetta l’amico Hubert Hurkacz, con il quale non ha precedenti: ma i due si conoscono bene dividendo spesso sessioni di allenamento e iscrivendosi a volte insieme al doppio. Il polacco ha sorpreso per 6-3 6-4 Rublev, quarta testa di serie, che non aveva ancora perso un set ma che non era in giornata. Troppi errori gratuiti e un rendimento mediocre sulla seconda di servizio (38%). Polacco sempre al comando piedi in campo e Rublev incapace di cambiare passo. Prima finale 1000 anche per Hurkacz in una settimana da favola nella quale ha sconfitto Shapovalov, Raonic, Tsitsipas e Rublev. In caso di vittoria, Sinner salirà al 14esimo posto in classifica mondiale. Da capogiro.