Sogno sfumato per il 19enne italiano, battuto 7-6, 6-4 alla sua prima finale in un Masters 1000 a Miami. Le congratulazioni di Jannik all'amico Hurkacz per la vittoria: "Sono orgoglioso della persona che sei, spero che giocheremo ancora il doppio insieme". Sulla settimana in Florida: "Nelle ultime due settimane siamo migliorati molto, purtroppo oggi non è stata la nostra giornata. Torneremo più forti"

Resta l’amaro in bocca per l’epilogo, ma che settimana per Jannik Sinner. A 19 anni e 7 mesi, alla sua prima finale in un Masters 1000 (alla terza apparizione), il ragazzo di Sesto Pusteria cede in due set all’amico Hubert Hurkacz. Trionfa il polacco 7-6, 6-4 in un'ora e 43 minuti di gioco, avversario dalla maggiore esperienza e più convincente nell’arco del match. Durante la premiazione, non potevano mancare i complimenti dell’azzurro: "Congratulazioni a 'Hubi' per questi 10 giorni, hai mostrato tutto il tuo talento e sono orgoglioso della persona che sei. Dico che sei il mio migliore amico nel circuito, spero che giocheremo ancora il doppio insieme. Complimenti anche al tuo team, stai facendo un bellissimo lavoro e hai uno splendido futuro. Ne sono convinto". Ringraziamenti di rito all’organizzazione del torneo e una riflessione sul momento in tutto il mondo: "Purtroppo il periodo è triste per ciò che succede nel mondo, quindi è stato bello vedere un po’ di pubblico: è importante per noi giocatori". L’ultima riflessione per il team: "Li ringrazio, nelle ultime due settimane siamo migliorati molto. Oggi non è stata la nostra giornata. Voglio ringraziarvi insieme a tutti quelli che guardano da casa. Torneremo più forti".