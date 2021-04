L'altoatesino si ferma solo in finale a Miami, battuto in due set dal polacco Hurckacz, e vede sfumare così il sogno di vincere il suo primo Masters 1000 a 19 anni e di entrare tra i primi 20 della classifica Atp (sarebbe diventato numero 16 in caso di successo). In ogni caso per Sinner quello statunitense è stato un torneo formidabile, che gli consente di guadagnare ben 9 posizioni e di piazzarsi al 22esimo posto. Vediamo la classifica dei primi 20 al mondo che sarà ufficiale da lunedì 5 aprile