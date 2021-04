Out Zeppieri e Gaio. Domani tocca a Musetti

Ci è mancato davvero poco: la prima giornata del Sardegna Open stava per regalare un altro nome all’ormai lungo elenco dei tennisti italiani protagonisti ad alto livello. O forse ce lo ha regalato lo stesso perché Giulio Zeppieri, numero 313 del mondo, ha sì perso contro Aljaz Bedene, numero 58, ma ha giocato una grande partita dimostrando di valere anche quel livello, se non ora, in un futuro che sembra prossimo. 1-6, 7-5, 7-6 il punteggio finale in favore dello sloveno al termine di una partita nella quale, per vincere, Bedene ha dovuto ricorrere anche a qualche malizioso trucchetto, tra time out medici e qualche protesta di troppo. Ha provato a resistere anche l’altro azzurro in campo nella prima giornata, Federico Gaio, in tabellone, come Zeppieri, grazie ad una wild card. L’avversario, il serbo Laslo Djere, era di livello, numero 57 del mondo. 6-4 6-2 il punteggio finale con Gaio che se la è giocata alla pari, sfoderando un primo set equilibrato e cedendo nel secondo solo dopo aver annullato 6 match point.