Giornata storica per il tennis italiano a Montecarlo: Caruso, Travaglia, Cecchinato e Fabbiano si qualificano per il tabellone principale del Masters 1000 monegasco, portando a nove gli azzurri nel main-draw. Il torneo in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Sale a nove unità la truppa italiana al Masters di Montecarlo , secondo 1000 della stagione e primo sul rosso (tutto in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena , in streaming su NOW). A Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego , si sono infatti aggiunti Salvatore Caruso, Stefano Travaglia, Marco Cecchinato e Thomas Fabbiano che hanno vinto le qualificazioni e si sono assicurati un posto nel main-draw del Principato. Quella italiana è la spedizione più numerosa nel Masters di Montecarlo, al secondo posto c'è la Spagna a quota sei.

Qualificati nel tabellone principale Caruso, Travaglia, Cecchinato e Fabbiano

leggi anche

Montecarlo è azzurra: nove italiani in tabellone

Salvatore Caruso, n.87 ATP ed 11^ testa di serie delle "quali", nella sfida per l’ingresso in tabellone si è imposto 7-6, 6-0 sull’australiano Bernard Tomic, n.211 del ranking, in gara con una wild card. Stefano Travaglia, n.69 ATP e seconda testa di serie, ha avuto la meglio per 6-4, 3-6, 6-2 sul polacco Kamil Majchrzak, n.118 del ranking. Marco Cecchinato, n.93 ATP e tredicesima testa di serie, ha liquidato 6-1, 6-3 lo svizzero Henri Laaksonen, n.135 del ranking. Infine Thomas Fabbiano, n.172 del ranking e in tabellone come “alternate”, ha battuto 7-5, 6-4 il portoghese Joao Sousa, n.107 ATP.