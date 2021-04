Clamoroso a Montecarlo, dove Novak Djokovic viene eliminato agli ottavi di finale da Daniel Evans, n° 33 del ranking, che si impone 6-4, 7-5 in poco più di due ore di gioco e vola per la prima volta in carriera tra i migliori 8 di un Masters 1000. Il numero 1 del mondo, che mercoledì aveva battuto in due set il nostro Jannik Sinner, si ferma così a sorpresa al termine di un match in cui è parso a larghi tratti irriconoscibile, come dimostrano i 45 gratuiti con cui ha terminato la partita. Per Nole prima sconfitta di questo 2021, che aveva cominciato con un record di 10-0. Bravo invece Evans a non permettere al serbo di far partire lo scambio, giocando con tante variazioni: per il britannico si tratta della terza vittoria sul rosso a livello ATP, la prima in generale contro un Top 6. Sfiderà per un posto in semifinale il belga David Goffin, che ha battuto in due set Sascha Zverev (6-4, 7-6), nello spicchio di tabellone che comprende anche Stefanos Tsitsipas e Davidovich Fokina.