Fabio Fognini vola ai quarti di finale del Masters di Montecarlo per la terza volta in carriera: il campione in carica si libera 6-2, 7-6 del serbo Filip Krajinovic. Venerdì si giocherà un posto in semifinale con il vincente del match tra Pablo Carrena Busta e Casper Ruud. Il torneo in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

L'aria di casa fa bene a Fabio Fognini, che vola per la terza volta in carriera ai quarti di finale del Masters di Montecarlo, secondo 1000 della stagione in corso sulla terra rossa del Country Club del Principato di Monaco. Il 33enne di Arma di Taggia, 15^ testa di serie e campione in carica, non ha lasciato scampo al serbo Filip Krajinovic, n.37 ATP, battuto con i parziali di 6-2, 7-6. Fognini incontrerà ai quarti il vincente di Ruud-Carreno Busta, con vista su una semifinale stellare contro Rafa Nadal, riedizione di quella di due anni fa, quando il ligure diede una autentica lezione al re del rosso, 11 volte vincitore nel Principato. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.