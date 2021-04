Tsitsipas in semifinale, ritirato Davidovich

Il greco è il primo semifinalista, ha approfittato del ritiro di Davidovich Fokina nel secondo set dopo che aveva vinto il primo 7-5. Ora in campo Evans e Goffin. Tutti i quarti di finale di Montecarlo sono in diretta su Sky Sport Arena

Il venerdì di Montecarlo si è aperto col ritiro dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina quando era sotto di un set (7-5) nel quarto di finale contro Stefanos Tsitsipas. Dopo aver perso il primo set per 7-5, il numero 58 del mondo ha deciso di ritirarsi per evitare di aggravare il problema muscolare patito dal settimo game. Eppure il primo set è stato anche molto combattuto ed avvincente, con Tsitsipas che ha fatto molta fatica. Nel settimo gioco Davidovich Fokina si trovava addirittura con un break di vantaggio ma dopo aver accusato i primi problemi muscolari alla coscia sinistra ha iniziato a perdere punti. Nonostante l’ingresso in campo dei fisioterapisti, lo spagnolo ha provato a lottare ma non è riuscito ad andare avanti. Tsitsipas, test di serie numero 4 del torneo, in semifinale sfiderà il vincente del match tra il belga David Goffin e l'inglese Daniel Evans.