Monaco di Baviera, la finale è Basilashvili-Struff

Va in scena a Monaco di Baviera (torneo Atp 250) la finale tra Nikoloz Basilashvili (che ha spazzato via 6-1, 6-2 Casper Ruud) e Jan Lennard Struff. Il tedesco ha piegato 6-4, 6-1 il 27enne Ivashka. Ultimo atto in scena alle 13:30 su Sky Sport Arena. Sempre domenica inizia il primo turno del Masters 1000 di Madrid (diretta dalle 14:30 su Sky Sport Collection)

Sarà una finale nella quale la palla verrà maltrattata da due tra i più grandi picchiatori del circuito. Per Jan Lennard Struff sarà la prima Atp in carriera, per Nikoloz Basilashvili la settima.

Il georgiano in semifinale ha travolto 6-1 6-2 Casper Ruud, numero 2 del tabellone e 22 Atp. Vedendolo tirare drittoni e rovesci vincenti da ogni angolo del campo si comprende come sia riuscito a salire fino al 16° posto della classifica mondiale: d'altronde parliamo di un giocatore che ha vinto 4 tornei Atp, 3 dei quali di categoria 500. In finale partirà favorito con Struff, il numero 44 al mondo dopo uno 0-3 iniziale con Ivashkha ha infilato un parziale di 12 giochi a 2 chiudendo 6-4 6-1. I precedenti dicono 3 vittorie per parte, l'ultima sfida l'ha vinta Basilashvili ad inizio aprile a Cagliari in tre set. Ed è il georgiano che parte leggermente favorito.

I risultati delle semifinali

Basilashvili-Ruud 6-1, 6-2

Ivashkha-Struff 4-6, 1-6

Il programma di domenica 2 maggio

Finale Atp 250 Monaco di Baviera (Sky Sport Arena alle 13.30 )