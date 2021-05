Dopo il rinvio per pioggia di venerdì sera, Lorenzo Sonego sfida Andrey Rublev, numero 7 del mondo, per un posto in semifinale agli Internazionali d'Italia. L'ultimo azzurro tra i migliori quattro al Foro Italico è stato Filippo Volandri nel 2007. Il match in diretta su Sky Sport Uno, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti. In campo ora anche Djokovic e Tsitsipas (diretta Sky Sport Arena)

