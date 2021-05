Lorenzo Musetti (ITA) c. (13) David Goffin (BEL) - lunedì Campo 14, 4° match dalle ore 11

(26) Lorenzo Sonego (ITA) c. Lloyd Harris (RSA) - lunedì Campo 13, 3° match dalle ore 11

(18) Jannik Sinner (ITA) c. Pierre-Hugues Herbert (FRA) - lunedì Campo Suzanne Lenglen, 1° match: ore 11

Gianluca Mager (ITA) c. John Millman (AUS) - lunedì Campo 8, 1° match: ore 11