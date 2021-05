Clamoroso a Parigi, dove Naomi Osaka ha annunciato il ritiro dal secondo Slam della stagione. La giapponese, che aveva comunicato di non voler partecipare alle conferenze stampa, ha spiegato la motivazione sui social: "Non voglio essere motivo di distrazione, ho avuto problemi di depressione dal 2018 e non uso in maniera leggera i termini di salute mentale. Mi prenderò del tempo fuori dal circuito e voglio lavorare per poter migliorare la condizione di tutti"

Naomi Osaka, n.2 al mondo, ha annunciato su Twitter che si ritira dall'Open di Francia. Una scelta drastica, che viene dopo giorni di polemiche e tensioni al Roland Garros per la sua decisione di non partecipare alle previste conferenze stampa, costatale già una multa e la minaccia di essere squalificata. Un rischio che ha voluto anticipare: "La cosa migliore per il torneo, per gli altri giocatori e per il mio benessere è che mi ritiri, in modo che tutti possano tornare a concentrarsi sul tennis - scrive la giapponese su Twitter -. Ho sofferto di depressione dagli US Open del 2018, non uso con leggerezza il termine di salute mentale. Mi prenderò del tempo anche fuori dal campo e quando sarà arrivato il momento, collaborerò per migliorare la vita di tutti gli attori del circus".