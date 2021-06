Dopo aver vinto la maratona contro Koepfer, lo svizzero ha annunciato il ritiro dal torneo: "Devo ascoltare il mio corpo". Berrettini è il primo tennista qualificato ai quarti di finale. Anche senza la loro sfida, sarà comunque un lunedì epico per il tennis italiano: Sinner-Nadal e Musetti-Djokovic in diretta per gli abbonati Sky sui canali 210 e 2011 (Eurosport-Eurosport2)

"E' importante ascoltare il mio corpo. Ci vediamo presto..."

"Dopo un confronto col mio team - ha spiegato Federer - ho deciso di non andare avanti. Dopo due operazioni al ginocchio e più di un anno di rieducazione è importante ascoltare il mio corpo e non accelerare troppo il mio ritorno alle competizioni. Sono orgoglioso di aver vinto questi tre match a Parigi, non c'è sensazione più bella di quella di tornare in campo" E, sui suoi profili social, aggiunge un incoraggiante: "Ci vediamo presto" che fa capire come la sua scelta non sia legata a un infortunio specifico, ma sia finalizzata a non compromettere l'obiettivo principale: la stagione sull'erba che avrà il culmine in Wimbledon (28 giugno-11 luglio, esclusiva Sky Sport).