Roger Federer eliminato al 2° turno dal torneo di Halle, vinto dieci volte in carriera: il Maestro svizzero ha ceduto alla rimonta di Felix Auger-Aliassime, di ben 19 anni più giovane. Prossimo step per il fenomeno di Basilea sarà Wimbledon, in diretta su Sky Sport dal 28 giugno

Halle perde subito il suo Re: Roger Federer è stato eliminato al 2° turno del Noventi Open, torneo sull'erba che il Maestro ha vinto in ben 10 occasioni in carriera. Lo svizzero, numero 8 ATP e reduce dal ritiro agli ottavi del Roland Garros, è stato battuto da Felix Auger Aliassime (21 del ranking) in rimonta con i parziali di 4-6, 6-3, 6-2. Lo svizzero non perdeva così presto dal 2001, quando il canadese aveva meno di un anno. Auger-Aliassime ha raggiunto i quarti grazie alla quarta vittoria contro un Top 10, la più prestigiosa, come sottolineato nell'intervista subito dopo il match: "E' un grande onore affrontare Federer prima che si ritiri, batterlo poi è incredibile - ha detto il canadese -. E' sempre stato il mio idolo, non credevo che un giorno sarei riuscito a giocare contro di lui. Ero convinto che avrebbe lasciato il tennis prima che io diventassi professionista". Federer rimanda così la sua 70^ vittoria a Halle e subisce la terza sconfitta in otto partite nel 2021: prossima fermata Wimbledon, vero grande obiettivo stagionale insieme ai Giochi di Tokyo.