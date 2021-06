Berrettini: “Mi sento pronto a sfidare i big”

È un Matteo Berrettini carico e fiducioso nei propri mezzi quello che si prepara a scendere in campo sull'erba di Wimbledon. A dargli ulteriore entusiasmo il fresco successo del Queen's, oltre alla cosapevolezza di essere maturato molto negli ultimi due anni, con tante partite giocate ad alto livello contro i migliori giocatori del circuito, come ha raccontato al microfono di Francesco Cosatti.

Cosa ti aspetti da questo torneo? C’è un Djokovic che sta molto bene e un punto di domanda sulle condizioni di Federer. Tu come stai?

Io bene. Ovviamente un pochino si pensa anche gli altri ma ci si concentra soprattutto su sé stessi. Soprattutto alla vigilia di una Slam è importante non disperdere energie in cose che non sono utili, quindi mi concentro su di me, mi alleno e ricarico le batterie. Il Queen’s è un torneo molto importante, ma che mi ha tolto dell'energia e quindi adesso piano piano devo rientrare in carreggiata e poi penserò a Wimbledon.

Due anni fa negli ottavi contro Federer l’emozione ti aveva giocato un po’ un brutto scherzo. Cosa hai imparato da quella partita e come la vivresti adesso?

Forse ci furono troppe emozioni tutte insieme che non sono riuscito a gestire. Era troppo bello quello che sta succedendo, avevo sempre sognato di giocare contro di lui. Avevo fatto il suo sparring, lo avevo guardato, tifato e mi sono trovato nel mio primo ottavo di finale in uno Slam sul centrale di Wimbledon contro di lui e l’emozione l’ha fatta da padrona. Ma in questo momento mi sento più pronto ad affrontare un eventuale quarto turno, o qualsiasi turno, contro chiunque perché ho più esperienza. Ho fatto tante partite in tanti Slam, ho fatto le Finals e ho rigiocato contro Federer ed ero molto più pronto. E’ una questione di esperienza, bisogna imparare e ora mi sento pronto.

C’è qualcosa che ti rassicura nei momenti di difficoltà in questa fase della tua carriera?

Una cosa a cui mi aggrappo sono le mie capacità mentali: il fatto che so che sono capace di fare certe cose, che so affrontare le difficoltà, che nei momenti di difficoltà non mi perdo ma sono uno tosto in campo, ed è una cosa molto importante. Poi so anche che ho un livello di gioco tale che i momneti di difficoltà provo a fare in modo siano sempre meno. Quando sono in difficoltà dal fondo mi concentro sul servizio, quando so che posso chiedere di più al servizio lo faccio. Quindi ci sono tante armi che posso usare, è una cosa che ho costruito negli anni.

Se pensi a Wimbledon qual è la prima immagine che ti viene in mente?

Credo che il colpo d’occhi a Wimbledon sia la cosa più bella, arrivare lì e vedere tutti i giocatori di bianco. Hai come l’impressione che solo due/tre colori possano entrare: il bianco, il viola dei fiori e il verde dei campi. E’ come se fosse sempre una fotografia perfetta. Come dico sempre ti viene voglia di giocare a tennis anche se non hai mai giocato, è proprio un tempio. Quindi aver la possibilità di giocare, arrivando con questa fiducia, è qualcosa che non do per scontato