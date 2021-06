"Ci sono stati un po’ di incidenti di percorso, ma bisogna accettarli. Ormai non ho più 24 anni, ma 34. Ma ho ancora tanta voglia e il desiderio di rimanere in alto". Parla così Fabio Fognini ai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell’inizio di Wimbledon, torneo che non lo ha mai visto tra i protagonisti. "Qui a Wimbledon i ricordi belli sono pochi, visto che non sono mai riuscito a fare la seconda settimane di questo 'maledetto' slam, ho perso partite contro avversari che sulla carta avrei dovuto battere. Però si sa: qui tutto è molto vicino, il servizio conta tanto, così come la risposta, si giocano pochi scambi e io sono uno che ha bisogno di ritmo per entrare nel match. È un tennis diverso, che piace alla nuova generazione e non alla vecchia". Gli aneddoti simpatici però non mancano, uno su tutti lo svela proprio Fognini: "Ricordo che a Federer, nel tunnel dentro il centrale, dissi 'dimmi cosa devo fare', perché quel giorno c’era la regina e noi dovevamo fare l'inchino. Mi disse di seguirlo e non preoccuparmi”.