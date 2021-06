Scatta lunedì 28 giugno Wimbledon, che torna dopo un anno di stop a causa della pandemia. In campo ben 13 italiani, di cui 10 nel tabellone maschile: di questi quattro teste di serie, con Berrettini reduce dal trionfo al Queen's. Tutto il torneo su Sky Sport, con il lancio del canale dedicato al Tennis sul 205 e in streaming su NOW, con la copertura di circa 400 ore di incontri in diretta

Wimbledon is back! Dopo lo stop imposto dalla pandemia, scatta lunedì 28 giugno il terzo Slam della stagione, che Sky Sport seguirà con una copertura eccezionale. Sarà l'occasione del lancio del canale dedicato al tennis, Sky Sport Tennis, tasto 205 del telecomando. Saranno in totale fino a 9 i canali dedicati ai Championships, necessari per coprire circa 400 ore di incontri in diretta, con ben 13 italiani impegnati nel tabellone principale, con 10 uomini e 3 donne. E non è tutto, perché grazie allo Split Screen sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea, scegliendo tra i canali che trasmettono Wimbledon. Lo Split Screen è accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite. Stefano Meloccaro e Paolo Lorenzi saranno anche i protagonisti del magazine “The Insider”, per raccontare ogni giorno il “dietro le quinte” del torneo con immagini e interviste esclusive. Wimbledon sarà anche quotidianamente su Sky Sport 24, con approfondimenti, spazi e finestre nel corso della giornata, su sito e app di Sky Sport, con liveblog, risultati, cronaca, video e sui canali social ufficiali di Sky (Facebook, Twitter e Instagram).