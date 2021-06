Matteo Berrettini non sbaglia contro l'argentino Pella, sconfitto in quattro set. Convincente esordio anche per Camila Giorgi, che batte con un doppio 6-2 la svizzera Teichmann. Il torneo in diretta su Sky Sport, con ben 9 canali dedicati LA 3^ GIORNATA LIVE - RISULTATI LIVE Condividi:

Terza giornata a Wimbledon, terzo torneo dello Slam in corso sui campi in erba dell'All England Club.

Berrettini si libera in quattro set di Pella Matteo Berrettini al 2° turno. Il n.9 del ranking e 7 del seeding, ha battuto in quattro set l'argentino Guido Pella. Per il 25enne romano, agli ottavi nel 2019 sconfitto da Federer e reduce dal trionfo al Queen's, un esordio convincente, nonostante il primo set perso del torneo. Berrettini affronterà il qualificato olandese Van De Zandschulp, n°139 del mondo. Tra i due non ci sono precedenti. In prospettiva, l'azzurro potrebbe trovare - secondo logica - lo statunitense Isner al terzo turno, il norvegese Ruud negli ottavi, il tedesco Zverev nei quarti mentre in semifinale Medvedev o Federer.

Giorgi al 2° turno: battuta la svizzera Teichmann Ottimo debutto di Camila Giorgi, che si dimostra in grande forma sull'erba, come visto a Eastburne. La svizzera Teichmann cede con cun doppio 6-2 in un'ora di gioco. Giorgi, unica azzurra al 2° turno, affronterà la ceca Karolina Muchova, n°22 del mondo.