Matteo Berrettini vola al 3° turno: battuto non senza faticare l'olandese Van De Zandschulp. Avanti anche Sonego, che rimonta il colombiano Galan. Giorgi cede in tre set alla ceca Muchova. Il torneo in diretta su Sky Sport, con ben 9 canali dedicati, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Quarta giornata a Wimbledon , torneo dello Slam in corso sui campi in erba dell’All England Club. Già al 3° turno Fabio Fognini, che venerdì cercherà il primo ottavo della carriera a Londra affrontando il russo Rublev. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport , con ben 9 canali dedicati.

Berrettini al 3° turno: battuto Van De Zandschulp

Matteo Berrettini raggiunge per la seconda volta consecutiva il 3° turno a Londra. Il 25enne romano, n.9 del ranking e 7 del seeding, ha regolato in tre set e in due ore e un quarto di partita, il lucky loser olandese Botic Van De Zandschulp, n.139 del ranking. Sabato Berrettini troverà dall’altra parte della rete lo sloveno Aljaz Bedene, n.64 del ranking: Matteo è in vantaggio per 2-1 nei precedenti ed ha vinto gli ultimi due compreso quello giocato proprio a Wimbledon, nel primo turno del 2019.