Per la sesta volta in carriera, la quarta consecutiva, il 3° turno è fatale a Fabio Fognini: dopo tre ore di lotta, la spunta in quattro set il russo Rublev, 5^ testa di serie, che vola alla seconda settimana di Wimbledon. Sabato tocca a Berrettini e Sonego sfidare rispettivamente Bedene e Duckworth.

Gli ottavi a Wimbledon restano ancora un tabù per Fabio Fognini. Per la sesta volta (la quarta consecutiva), infatti, l’azzurro esce di scena al 3° turno all’All England Club. Il ligure ha giocato probabilmente meglio del'avversario, guadagnandosi il tifo del pubblico, ma ha ceduto in quattro set, dopo una battaglia di tre ore, al russo Andrey Rublev, n.7 del ranking e 5 del seeding. Bravo Rublev, per la prima volta alla seconda settimana ai Championships, a far fruttare il super servizio nei momenti caldi del match.