Matteo Berrettini in campo oggi contro Felix Auger-Aliassime a caccia della sua seconda semifinale Slam, la prima sui prati di Wimbledon: match in programma sul Court 1 dopo Khachanov-Shapovalov, che inizierà alle ore 14.

Dopo 23 anni di attesa c’è di nuovo un azzurro nei quarti di finale di Wimbledon. Matteo Berrettini è solo il quinto tennista italiano nella storia ad aver conquistato un posto tra i migliori otto ai “The Championships” dopo Uberto de Morpurgo (1928), Nicola Pietrangeli (due volte: nel 1955 e nel 1960 quando poi raggiunse le semifinali), Adriano Panatta (1979) e Davide Sanguinetti (1998). Il numero uno azzurro è tra i migliori otto in un Major per la terza volta in carriera (dopo Us Open 2019 e Roland Garros 2021, dove ha messo paura a Djokovic), la seconda consecutiva. Sulla strada per la seconda semifinale Slam in carriera dopo quella raggiunta a New York due anni fa, il 25enne romano, n.9 del ranking e 7 del seeding, trova il canadese Felix Auger-Aliassime, n.19 ATP e 16esima testa di serie, già battuto in due set nella finale sull’erba di Stoccarda nel 2019, unico precedente tra i due.