Barty e Pliskova si giocheranno la finale femminile di Wimbledon: la numero 1 del mondo ha superato la tedesca Kerber, la ceca ha battuto la bielorussa Sabalenka. Doppio, Bolelli-Gonzalez eliminati in semifinale. Venerdì Berrettini-Hurkacz live su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205): le due semifinali dalle 14.30

Barty-Pliskova sarà l'inedita finale femminile di Wimbledon 2021. A Londra la prima a staccare il pass è stata l'australiana, numero 1 del mondo, che si è liberata dell'ex campionessa tedesca Angelique Kerber (25 del seeding): tenterà di emulare il suo idolo Evonne Goolagong Cawley, che vinse i Championships esattamente 50 anni fa. Per Barty seconda finale Slam dopo quella vinta al Roland Garros nel 2019. Nella seconda semifinale a spuntarla è stata la ceca Karolina Pliskova, ex n°1 del mondo, che ha centrato la prima finale sui prati londinesi battendo in tre set la bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero 2 del seeding.