Trofeo Bonfiglio, Eala vince la finale femminile

Nella finale femminile del Trofeo Bonfiglio vince Alexandra Eala. La sedicenne tennista filippina, allieva alla Rafa Nadal Accademy a Manacor, ha battuto 6-3, 6-3 la ceca Nikola Bartunkova, bissando così il successo in doppio del giorno precedente. In campo maschile, la finale sarà tra il peruviano Gonzalo Bueno e il ceco Jakub Mensik. Diretta Sky Sport Action

Con un doppio 6-3, Alexandra Eala conquista il Trofeo Bonfiglio, prestigioso torneo sulla terra rossa del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa che ospita i migliori talenti under 18 del panorama internazionale. La tennista filippina ha battuto in finale la ceca Nikola Bartunkova. Un successo netto, limpido, per la 16enne allieva alla Rafa Nadal Academy di Manacor, che bissa così il titolo conquistato ieri nel doppio in coppia con l'americana Madison Sieg (battute 13-11 al terzo la coppia composta dalla croata Bagaric e dalla belga Costoulas).

Per Alexandra Eala, si tratta del secondo titolo Itf Under 18 di grado A, dopo quello conquistato nel 2019 a Cape Town (Sudafrica). In campo maschile, l'atto decisivo vedrà opposti il peruviano Gonzalo Bueno e il ceco Jakub Mensik. Diretta su Sky Sport Action.