A Cincinnati, la tennista giapponese torna a parlare in conferenza stampa tre mesi dopo il "caso" scoppiato al Roland Garros. Una domanda un po' provocatoria, però, la fa scoppiare in lacrime, costringendo i moderatori a chiedere una pausa. La Osaka devolverà il suo montepremi di Cincinnati ad Haiti, colpita nei giorni scorso dal terremoto

Naomi Osaka è tornata a parlare in conferenza stampa, a distanza di tre mesi dal “caso” scoppiato al Roland Garros, e il primo incontro con i media non è stato semplice. La tennista giapponese, infatti, non è riuscita a trattenere le lacrime dopo una domanda posta da un giornalista in modo un po’ provocatorio: conferenza stampa interrotta per qualche minuto, con Osaka che si è allontanata momentaneamente dal palco, prima di fare ritorno e rispondere alle altre domande.

Il coraggio di Naomi leggi anche Osaka choc: "Mi ritiro dal Roland Garros" A Cincinnati, dove la tennista sarà impegnata nel Masters 1000, si trattava della prima conferenza stampa dal suo ritiro dal Roland Garros, a maggio, comunicato dopo aver saltato l’incontro post match con i giornalisti ed essere stata multata. Da lì, Naomi Osaka aveva coraggiosamente ammesso di aver affrontato negli ultimi anni lunghi periodi di depressione, contribuendo a far crollare quella visione che vorrebbe gli sportivi supereroi immuni da qualsiasi umano patema, specie se superpagati. Dopo di lei, alle Olimpiadi, sarà il caso di Simone Biles, altra eroina che rivendicherà la propria “normalità” rinunciando alle gare in cui era favorita per l’oro, ammettendo di soffrire per problemi legati allo stress mentale.