Il programma del terzo turno per la parte alta del tabellone del Masters 1000 di Indian Wells, da seguire su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). In campo due dei rivali di Sinner nella corsa alle Atp Finals: Hurkacz (contro Tiafoe) e Ruud (contro Harris). Da non perdere il doppio azzurro composto da Fognini e Sonego contro la coppia Isner-Sock, dopo l’eliminazione nella notte di Bolelli-Gonzalez sconfitti da Karatsev-Rublev

INDIAN WELLS, IL TABELLONE