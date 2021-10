Berrettini già ai quarti, oggi in campo Lorenzo Sonego contro Casper Ruud, n.8 del ranking e 4 del seeding e in corsa per un posto alle ATP Finals. Successivamente toccherà a Jannik Sinner, che se la vedrà con Dennis Novak, n.116 del ranking, in gara grazie ad una wild card. Dalle 13 in diretta su Sky Sport

Giornata di ottavi di finale all'ATP di Vienna. Dopo Berrettini, già ai quarti, oggi tocca a Lorenzo Sonego e Jannik Sinner. Quest'ultimo ha conquisto la 43^ vittoria del 2021, la nona consecutiva indoor, qualificandosi per gli ottavi di Vienna dopo aver superato l'americano Opelka. L'azzurro controsorpassa Norrie al 10° posto nella Race to Finals, portandosi ad appena 75 punti dall'ultima posizione utile occupata da Hurkacz. Oggi se la vedrà con Dennis Novak, n.116 del ranking, in gara grazie ad una wild card. A scendere prima in campo sarà però Sonego: affrongerà dalle 13 Casper Ruud, n.8 del ranking e 4 del seeding e in corsa per un posto alle ATP Finals. Tutto in diretta su Sky Sport.