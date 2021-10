L'azzurro non scenderà in campo al Masters 1000 di Parigi-Bercy (al via il 1 novembre, potrete seguirlo live su Sky): "Negli ultimi giorni ho avvertito dolore al collo e ho deciso di rinunciare al torneo. Voglio essere sicuro al 100% di poter competere al meglio alle Atp Finals di Torino", ha spiegato sui social Berrettini. Sinner nella parte bassa del tabellone con Medvedev: la possibile sfida nei quarti

Uscito nei quarti a Vienna, sconfitto da Alcaraz, Matteo Berrettini ha deciso di rinunciare al Masters 1000 di Parigi-Bercy (che potete seguire live su Sky dal 1 novembre): l'annuncio con un post sui social. "Negli ultimi giorni ho avvertito dolore al collo e per questo ho deciso di cancellarmi dal torneo. Voglio essere sicuro al 100% di poter competere al meglio alle Atp Finals di Torino ", ha spiegato l'azzurro. Intanto Sinner (attualmente 8° nella Race to Torino) è in semifinale a Vienna: la sfida con Tiafoe dopo le 15.30 live su Sky .

Sinner, pericolo Medvedev: il tabellone degli italiani

Il tabellone degli italiani del Masters 1000 di Parigi-Bercy: per Sonego al primo turno c'è Fritz, Fognini esordirà contro Fucsovics. Per Sinner, testa di serie n.8, almeno sulla carta il pericolo principale è Medvedev (n.2), sorteggiato nella sua stessa parte del tabellone: i due si incrocerebbero nei quarti. Occhi puntati anche su un possibile 2° turno contro lo spagnolo Alcaraz, in quella che per molti è la rivalità del prossimo decennio. Tra gli altri avversari nella corsa alle Finals, Ruud pesca al 2° turno uno tra Evans e Bublik, con possibile sfida ai quarti con Zverev, mentre Hurkacz è nello spicchio di Murray, Auger-Aliassime e Tsitsipas. Attenzione al rientro del leader della classifica Atp Novak Djokovic, in campo per la prima volta dalla sconfitta in finale allo US Open: possibile un incrocio al 2° turno con Fognini.

Primo turno, gli italiani: