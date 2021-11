ATP Parigi-Bercy: oggi Fognini e Musetti su Sky

Il ligure aprirà oggi il programma del Masters 1000 di Parigi-Bercy, opposto a Fucsovics: il vincitore del match troverà Djokovic. Nel pomeriggio sarà la volta di Musetti, che affronterà Djere. Martedì in campo Sonego e Mager. Già al secondo turno Sinner, a caccia di punti preziosi per un posto alle ATP Finals di Torino. Tutto il torneo in diretta su Sky

RACE TO TORINO: LA CLASSIFICA AGGIORNATA Condividi

Archiviato l'ATP 500 di Vienna con il successo di Alexander Zverev è già tempo del Masters 1000 di Parigi-Bercy, con 5 italiani nel main draw. Il primo a scendere in campo Fabio Fognini, n. 36 del ranking, al debutto stamattina contro l'ungherese Marton Fucsovics (n.39) e forte di un vantaggio di 3-1 nel bilancio dei precedenti (l'ultimo al secondo turno del Roland Garros dello scorso giugno, vinto dal 34enne di Arma di Taggia in tre set). Il vincente di questa sfida sarà, peraltro, l'avversario di Novak Djokovic, che torna a giocare dopo quasi due mesi di assenza. Nel pomeriggio, sarà la volta di Lorenzo Musetti (n.68), sconfitto nelle qualificazioni dal francese Hugo Gaston ma ripescato da 'lucky loser' e opposto al serbo Laslo Djere (n.52 del mondo) che ha avuto la meglio nei tre match disputati con il 19enne toscano, come negli ottavi di settembre a Nur-Sultan. Tutto il torneo - che si chiuderà domenica 7 novembre, montepremi 2.603.700 euro - verrà proposto in diretta su Sky e in streaming su NOW (canale di riferimento sarà il 205: Sky Sport Tennis). Fognini -Fucsovics: alle 11 su Sky Sport Tennis



-Fucsovics: alle 11 su Sky Sport Tennis Musetti-Djere: alle 16.20 su Sky Sport Arena (l'orario potrebbe subire delle variazioni)

Martedì Sonego e Mager, Sinner già al 2° turno

Nella seconda giornata di Bercy, Lorenzo Sonego (n.23) se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, già in semifinale a Indian Wells e battuto domenica in finale a San Pietroburgo da Marin Cilic (3-2 per il californiano nei precedenti). E ancora martedì, sarà volta di Gianluca Mager (n.68) chiamato all'impresa con il canadese Félix Auger-Aliassime (n.11). Jannik Sinner, da questo lunedì n.9 del mondo ed ottava testa di serie al Rolex Paris Masters, entrerà in scena al secondo turno. Nella capitale francese, il 20enne di Sesto Pusteria - a caccia di punti fondamentali per raggiungere il sogno delle Finals torinesi, attualmente 8° nella Race - affronterà il vincente del match tra il francese Pierre-Hugues Herbert (n.103, in gara con una wild card) e il 18enne Carlos Alcaraz (salito al n.35), semifinalista a Vienna, dove ha eliminato Matteo Berrettini (il romano ha dato forfait, ma è già sicuro del suo posto a Torino).