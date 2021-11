Il Comitato tecnico scientifico non ha concesso la deroga che avrebbe consentito di riempire il Pala Alpitour di Torino al 75%. “Non posso che comprendere e accettare la decisione in un momento in cui i contagi da coronavirus stanno risalendo – ha detto il Presidente della Fit Angelo Binaghi – ma mi aspetto che il Cts rispetti quanto pensava in tema di equiparazione fra appassionati di tennis e spettatori di cinema e riduca immediatamente anche la loro capienza al 60%"

La capienza del Pala Alpitour di Torino per le Atp Finals sarà del 60%. Il Comitato tecnico scientifico che indirizza l’azione del Governo in materia di lotta al Covid ha deciso di non concedere la deroga che avrebbe portato la capienza al 75. Spiega in una nota il presidente Angelo Binaghi: “Come uomo delle istituzioni non posso che comprendere ed accettare la decisione del Cts, in un momento in cui i contagi stanno risalendo ogni prudenza è giustificata. Per questo, però, mi aspetto che il Cts rispetti quanto pensava in tema di equiparazione fra appassionati di tennis e spettatori di cinema e teatri e riduca subito anche la loro capienza al 60%”.