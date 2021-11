9/9 ©Ansa

JANNIK SINNER - RISERVA (Italia). È una stagione trionfale per l'azzurro, che conquista quattro titoli ATP (Melbourne, Washington, Sofia e Anversa), tra cui il primo 500 della carriera. Non solo, per Jannik arriva la prima finale in un 1000 (persa a Miami con Hurkacz) e gli ottavi di finale al Roland Garros e agli US Open. È naturale l'approdo per la prima volta in Top-10, con la 9^ posizione che gli vale il best ranking ad appena 20 anni e due mesi