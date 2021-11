Prima giornata delle ATP Finals di Torino. In singolare vittoria per Medvedev su Hurkacz. Nel torneo di doppio, buon esordio per Metkic e Pavic, che hanno superato in due set Krawietz/Tecau. Martedì debutto per il numero 1 del mondo Djokovic contro l'esordiente Ruud. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport

