Subito dopo il match vinto contro Ruud nell'esordio delle ATP Finals, Novak Djokovic è stato premiato quale numero 1 del ranking ATP alla fine dell'anno: per lui si tratta della 7^ volta in carriera, superato il precedente record di Pete Sampras. "E' incredibile, Pete è il giocatore da cui è cominciato tutto", ha spiegato il serbo, dopo aver chiesto di poter parlare in italiano al pubblico del PalaAlpitour. Le ATP Finals su Sky Sport

DJOKOVIC BATTE RUUD - NOLE, PUNTO PAZZESCO CON RUUD: VIDEO