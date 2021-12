Matteo Berrettini nello spot di "Spiderman: No Way Home"

Il tennista italiano protagonista di uno spot che anticipa l'uscita al cinema, il prossimo 15 dicembre, del nuovo film della saga Spiderman: "Spider-Man: No Way Home"

Che Matteo Berrettini sia il numero uno del tennis italiano non c'è dubbio. Che, dalla finale di Wimbledon, sia diventato uno degli sportivi più popolari in italia lo testimonia anche la scelta di farne il protagonista di uno spot di "Spider-Man: No Way Home", il nuovo film Marvel con protagonista Tom Holland nel ruolo di Peter Parker, in uscita nelle sale italiane il prossimo 15 dicembre.

"Chi ha lasciato aperto il Multiverso?"

Nello spot, durante un cambio di campo, Berrettini si ritrova ad affrontare un atleta catapultato direttamente dagli anni 70'. "Chi ha lasciato aperto il Multiverso?", si chiede stupito e, guardando in tribuna, nota la presenza di Spider-Man. "Te pareva…", sorride divertito Matteo.