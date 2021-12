All'età di 83 anni è scomparso Manolo Santana: primo spagnolo a vincere Wimbledon, in carriera conquistò quattro tornei del Grande Slam. L'addio di Nadal su Instagram: "Grazie infinite per quello che hai fatto per il nostro Paese e per aver segnato il cammino di tanti. Ci mancherai, resterai per sempre unico e speciale. Non ti dimenticheremo mai" Condividi

Autentica leggenda del tennis spagnolo, Manolo Santana si è spento all'età di 83 anni a Marbella. Primo spagnolo a vincere Wimbledon (traguardo raggiunto nel 1966), in carriera conquistò anche due titoli del Roland Garros (nel 1961 e nel 1964) e uno degli US Open (nel 1965). Santana è stato uno dei grandi protagonisti del tennis mondiali negli anni Sessanta, tanto da riuscire a salire in cima alla classifica nel 1966. Tra i primi messaggi d'addio pubblicati sui social c'è stato quello di Nadal. "Grazie per quello che hai fatto per il nostro Paese, sei sempre stato un punto di riferimento", si legge nel post Instagram di Rafa.

Nadal: "Resterai per sempre unico e speciale" "Ho appena ricevuto la terribile notizia della scomparsa del nostro grande Manolo Santana. Come ho detto tante volte in passato: grazie infinite per quello che hai fatto per il nostro Paese e per aver segnato il cammino di tanti. Sei sempre stato un punto di riferimento, un amico e una persona vicina a tutti. Ci mancherai, Manolo; resterai per sempre unico e speciale. Un abbraccio va alla tua famiglia. Non ti dimenticheremo mai!"

Ferrer: "Sei sempre stato il migliore" "Sei sempre stato il migliore. Grazie per averci insegnato a realizzare il nostro sogno e soprattutto grazie per essere una persona così speciale".

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Feliciano Lopez: "Impossibile spiegare il vuoto che lasci" "È impossibile spiegare il vuoto che lasci. Grazie per essere stato un pioniere del tennis e per averci guidato nel nostro cammino, per avermi aiutato e per avere sempre creduto in me. Non ti dimenticherò mai".