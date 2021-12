Nadal torna in campo, ma in finale ci va Murray

Dopo quattro mesi di assenza per infortunio, Nadal è tornato in campo nel torneo esibizione di Mubadala. Lo spagnolo ha affrontato Murray in semifinale. La vittoria è andata allo scozzese, che ha vinto in due set con il punteggio di 6-3, 7-5 dopo un'ora e 50 minuti di gioco. Nella finale del torneo Murray sfiderà il russo Rublev, che ha battuto il connazionale Shapovalov 7-6 (5) 3-6 6-4: il match sarà trasmesso in diretta sabato 18 dicembre alle 16 su Sky Sport Uno