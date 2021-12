Guarito e in campo: Nadal 'vede' l'Australia

Rafa Nadal è tornato in campo per le prime sessioni di allenamento dopo la positività al Covid, riscontrata lo scorso 20 dicembre al termine del torneo di Abu Dhabi. Secondo i media australiani, il 20 volte vincitore di uno Slam sarà in campo a Melbourne per il 250 che gli servirà da ultimo test prima degli Australian Open

In attesa di conoscere il destino di Novak Djokovic, è in via di risoluzione l'altro grande dubbio in vista degli Australian Open legato a Rafa Nadal. Lo spagnolo, che lo scorso 20 dicembre era risultato positivo al Covid dopo l'esibizione ad Abu Dhabi, è infatti guarito ed è tornato ad allenarsi sui campi della sua Accademia di Manacor. L'obiettivo, secondo quanto riportato dai media australiani, è quello di scendere in campo per il torneo 250 di Melbourne che precede l'inizio degli Australian Open, previsto il 17 gennaio. Uno step fondamentale per il 20 volte vincitore di uno Slam (una alla Rod Laver Arena nel 2009), che a causa dell'infortunio al piede che lo ha condizionato nel 2021, non gioca con continuità dallo scorso Roland Garros. A 35 anni suonati, l'attuale n°6 del ranking sarebbe la prima testa di serie in un torneo che vede al via anche Reilly Opelka, Grigor Dimitrov la wildcard Nick Kyrgios. Obiettivo? Mettere in tasca ore di campo per poter competere ad alti livelli nel primo Slam della stagione.