Fognini fuori al 1° turno: Djere vince in 2 set

Dopo aver superato le qualificazioni, Fognini si ferma al primo turno, battuto in due set dal serbo Djere. Più tardi in campo Cobolli contro l'ungherese Marozsan. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 4 maggio

Fabio Fognini saluta il Masters 1000 di Madrid. Dopo aver superato le qualificazioni, il ligure ha perso al primo turno contro il serbo Laslo Djere, n. 71 al mondo, con il punteggio di 6-2, 6-3 in poco più di un'ora di gioco. Fognini ha pagato le fatiche della "maratona" di martedì con Hijikata (durata quasi tre ore) e non mai riuscito a impensierire Djere. Pesano anche i numeri dell'azzurro, con 34 errori gratuiti commessi (contro appena 3 vincenti), 7 doppi falli e appena il 47% di prime in campo. Nel primo set, indirizzato dal break nel quarto gioco, Fognini ha vinto appena un punto in risposta. Nel secondo parziale, invece, l'azzurro era riuscito a conquistare il break in apertura - sfruttando alcune disattenzioni dell'avversario - ma ha poi perso i quattro game successivi. Fabio tornerà in campo agli Internazionali d'Italia grazie a una wild card.