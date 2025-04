Nadal: "Sinner è innocente, il caso è chiuso"

" Sinner è innocente, il caso è chiuso ". Rafa Nadal , in un'intervista concessa al 'Telepgraph', chiude la vicenda che ha coinvolto il n°1 del mondo, sospeso 3 mesi dopo il caso Clostebol. Sono convinto che Jannik non abbia mai cercato di imbrogliare o di ottenere vantaggio sugli altri. Sono sicuro non solo che sia innocente, ma anche una persona onesta ". Sinner potrà tornare in campo ai prossimi Internazionali d'Italia a Roma, in programma dal 7 maggio.

"Gli incidenti capitano, il caso è chiuso"

"Questo caso non è stato positivo per il nostro sport. Ma queste cose a volte succedono, capitano degli incidenti. Io la vedo così perché credo in Jannik. Alla fine è uscito innocente dalla sentenza e io non voglio metterla in dubbio. Ci sono protocolli che tutti, durante la nostra carriera, abbiamo seguito. In questo caso le autorità hanno avuto a disposizione tutte le informazioni. Credo nella sentenza. Jannik ha accettato i tre mesi di sanzione e quindi il caso è chiuso. I protocolli? Se non ci piace il loro funzionamento, le persone coinvolte dovrebbero impegnarsi per migliorarli".