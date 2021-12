Venus a Melbourne non ci sarà dopo l'infortunio che l'ha tenuta lontana anche dagli US Open. Dopo oltre 20 anni, è il primo Aus Open che non vedrà al via una delle due sorelle Williams

Venus Williams non prenderà parte agli Australian Open. Come riportato dall'Herald Sun, la tennista americana non sarà a Melbourne e, di sonseguenza, significa l'ultima wildcard del singolare femminile andrà a un'emergente australiana. L’ex numero uno del mondo, vincitrice di sette prove dello Slam, non gioca da agosto a causa di un infortunio alla gamba che le ha fatto saltare anche gli US Open. In classifica è al n.318. Anche sua sorella Serena non giocherà nel torneo dal 17 al 30 gennaio per un problema al bicipite femorale. E' il primo Australian Open dal 1997 senza sorelle Williams.