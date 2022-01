Il numero uno del mondo, la cui partecipazione agli Australian Open era stata in dubbio fino a poco tempo fa per via dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per poter partecipare, ha scritto sul proprio profilo Instagram: "Oggi sto andando in Australia con un permesso di esenzione. Andiamo 2022!". Anche il torneo conferma: "Concessa un'esenzione medica a seguito di una rigorosa analisi da parte di due distinti gruppi indipendenti di esperti"