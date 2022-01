Finisce la corsa dell'Italia in ATP Cup: la Russia di uno scatenato Medvedev vince 2-1 e vola in semifinale. Sinner batte Safiullin nel primo singolare, il campione degli US Open pareggia i conti vincendo in tre set contro Berrettini. A decidere è il doppio, dove i 'Sinnettini' cedono 10-5 al super tie-break. La sfida questa sera su Sky Sport dalle ore 21 DJOKOVIC ESPULSO IN AUSTRALIA: NEWS LIVE Condividi

La Russia batte l'Italia nella terza giornata di ATP Cup e vola in semifinale. Decisivo il punto del 2-1 in doppio, vinto da Medvedev e Safiullin contro la coppia azzurra Berrettini e Sinner. Italia eliminata un po' a sorpresa, essendo l'unica squadra a Sydney a poter schierare due Top-10 in singolare. Già definita l’altra semifinale: la giocheranno venerdì la Spagna, che ha chiuso in testa il “Gruppo A” con tre successi in altrettante sfide e la Polonia, prima nel “Gruppo D” sempre con tre successi in altrettante sfide. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis.

Sinner-Safiulin 7-6, 6-3 Sulla Ken Rosewall nel primo singolare Jannik Sinner, n.10 ATP, ha battuto 7-6, 6-3, in poco meno di due ore, Roman Safiullin, n.167 del ranking. Jannik ha preso subito un break di vantaggio (2-0) ma il russo se lo è ripreso (2-2) e nel sesto game è stato l’azzurro a dover recuperare da 0-40. Nel dodicesimo game Safiullin si è procurato anche un set-point sul servizio dell’altoatesino ma non lo ha sfruttato e a decidere è stato il tie-break. Giocando il suo tennis migliore il russo sul 6-4 si è procurato altri due set-point: Jannik ha annullato il primo ma sul secondo Safiullin ha commesso uno sciagurato doppio fallo e nel punto decisivo ha sbagliato la volée di diritto consegnando a Sinner la prima chance di chiudere il set, che l’azzurro non si è lasciato sfuggire, firmando l’8-6 con un ace. Jannik ha dovuto salvare ben cinque palle-break nei primi tre turni di servizio della seconda frazione ma nel sesto gioco ha strappato la battuta a Safiullin (4-2) e nel nono ha chiuso il discorso non prima però di aver dovuto salvare un’altra palla-break.

Medvedev-Berrettini 6-2, 6-7, 6-4 Antipasto di Australian Open nel secondo singolare, quello tra i numeri uno dei rispettivi team, dove Matteo Berrettini, n.7 ATP, ha ceduto 6-2, 6-7, 6-4, dopo una battaglia di otre due ore e mezza, a Daniil Medvedev, n.2 del ranking. Primo set dominato dal campione di Flushing Meadows, che strappa in avvio il servizio al romano, cancella le due palle del contro-break nel quinto game e chiude il set 6-2 con un secondo break. La riscossa di Matteo arriva nel secondo parziale, praticamente perfetto in battuta (27 punti su 28 con la prima): si decide tutto al tie-break, dove a fare la differenza è un solo mini-break (7-5). Grande equilibrio anche nel terzo set, dove costa caro a Berrettini un passaggio a vuoto nel terzo game, con il servizio perso 15: Medvedev non concede più nulla e chiude 6-2 in due ore e 37', rimandando tutto al doppio. Alla fine per Berrettini molti più vincenti, 42 contro i 32 del russo, ma anche molti più gratuiti, 28 contro 13.

