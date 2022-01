Rafa Nadal commenta la vicenda Djokovic, la cui espulsione è stata 'congelata' fino a lunedì in attesa dell'udienza d'appello: "Conosce le regole e le conseguenze da pagare, è una sua libera scelta. Il mondo ha sofferto abbastanza per la pandemia, bisogna vaccinarsi. Credo in quello che dice la scienza"

"Penso che ognuno sia libero di far quel che ritiene migliore per sé", ha commentato Rafa Nadal rispondendo in conferenza stampa sul caso-Djokovic, dopo la vittoria su Ricardas Berankis all'esordio in singolare al Melbourne Summer Set, primo successo nel circuito dopo oltre sei mesi. "Ma le regole sono regole, e se non vuoi vaccinarti avrai dei problemi: è un fatto. Dopo che tante persone sono morte negli ultimi due anni, credo che il vaccino sia l'unica via per fermare la pandemia. Questo dice chi capisce queste cose, e io non sono nessuno per creare un'opinione diversa. Abbiamo già sofferto troppo, mi fido della scienza. Se mi dicono di vaccinarmi, lo faccio. " ha spiegato lo spagnolo.