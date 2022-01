Telefonata tra premier serba Brnabic e premier australiano Morrison

Scende in campo la politica nel caso Djokovic. Come riporta 'Perth Now', l'ufficio del primo ministro australiano Scott Morrison ha detto che ha avuto una telefonata costruttiva con il primo ministro serbo Ana Brnabic martedì mattina. Il premier Morrison ha chiesto ai due governi di lavorare a stretto contatto su questioni riguardanti il ​​visto del tennista Novak Djokovic. Morrison ha spiegato la politica di frontiera non discriminatoria dell'Australia e il suo ruolo nella protezione del paese durante la pandemia di COVID-19. I leader hanno deciso di rimanere in contatto sulla questione e di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali. L'emittente pubblica serba, RTS, ha riferito che il primo ministro serbo ha chiesto a Morrison di garantire che la star del tennis fosse trattata con dignità. "Il primo ministro (serbo) ha sottolineato in particolare l'importanza delle condizioni per l'allenamento e la preparazione fisica per la prossima competizione, considerando che Novak Djokovic non è stato autorizzato ad allenarsi nei giorni precedenti e il torneo di Melbourne inizia questo fine settimana", ha riferito RTS . "Il primo ministro ha anche chiesto di essere in contatto diretto nei prossimi giorni e che tutte le informazioni fossero scambiate direttamente tra il governo della Serbia e il governo dell'Australia".