Nick Kyrgios è risultato positivo al Covid-19 . Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista australiano sui social , dopo che era stato ufficializzato il suo ritiro dal torneo 250 di Sydney , in cui avrebbe dovuto incontrare al 1° turno Fabio Fognini. Al suo posto ha giocato il tedesco Daniel Altmaier, sconfitto in due set dal ligure.

"Se tutto va bene, ci vediamo agli Australian Open"

"Ciao a tutti, voglio essere chiaro e trasparente con tutti - ha scritto Kyrgios in una storia su Instagram -. Il motivo per cui mi sono ritirato dal torneo di Sydney è sono risultato positivo al Covid. Sto bene e al momento non ho sintomi. Auguro a tutti di stare bene e in sicurezza. Se tutto procederà bene, ci vedremo agli Australian Open". Il primo Slam della stagione prenderà il via il prossimo 17 gennaio, esattamente tra una settimana.