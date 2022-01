Rafa Nadal esprime la propria opinione sulla possibile assenza di Novak Djokovic, ancora in stato di fermo dopo la cancellazione del suo visto, ai prossimi Australian Open al via lunedì: "Siamo un po' stanchi della situazione, vogliamo tornare a parlare di tennis. Nessun giocatore è più grande dell'evento. Saranno grandi Australian Open anche senza di lui"

"L'Australian Open è molto più importante di qualunque giocatore". Sono le parole di Rafa Nadal commentando la situazione di Novak Djokovic, ancora in stato di fermo in attesa che venga discusso il suo appello contro l'espulsione dall'Australia. Lo spagnolo, che ha vinto l'Happy Slam solo una volta in carriera nel 2009, si era già espresso in un paio di occasioni sul caso riguardante il n°1 al mondo. "Siamo un po' stanchi della situazione, vogliamo tornare a parlare di tennis", ha detto il 20 volte vincitore di uno Slam.