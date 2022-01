Novak Djokovic è su un aereo in direzione Belgrado: dopo aver lasciato Melbourne in seguito all'espulsione dall'Australia, il n°1 del mondo ha fatto scalo a Dubai per poi dirigersi verso casa. Scritta sulla Torre della capitale: "Nole, sei l'orgoglio della Serbia"

Dopo la sosta all'aeroporto internazionale di Dubai, Novak Djokovic è salito su un aereo diretto a Belgrado . Il tennista numero 1 al mondo è stato fotografato mentre prendeva posto che lo porterà nella capitale serba. La tappa di Dubai, con il volo proveniente da Melbourne, è stata solo un transito dopo che ieri Djokovic è stato espulso dall'Australia. Il tennista non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa , ma ha posato per i selfie con altri passeggeri sbarcati con lui dal volo Emirates EK409 dopo un viaggio di 14 ore da Melbourne.

Novak Djokovic era atterrato oggi a Dubai, dopo essere stato espulso dall'Australia a causa delle regole di vaccinazione contro il coronavirus. Il numero 1 del mondo di tennis ha lasciato l'aereo con due borse e una mascherina, dopo essere atterrato all'aeroporto internazionale emiratino alle 5:32 ora locale (le 2:32 in Italia). Djokovic avrebbe dovuto essere stamani il protagonista del match di apertura degli Australian Open, ma il serbo non vaccinato non difenderà il suo titolo dopo che la Corte federale australiana ha respinto la sua richiesta di appello contro la cancellazione del suo visto, portando alla sua espulsione dal Paese. Nole aveva lasciato ieri Melbourne con i suoi allenatori alle 22:51 ora locale (le 12:51 in Italia), senza far sapere quale fosse la sua destinazione finale.