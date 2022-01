Matteo Berrettini affronta domenica Pablo Carreno Busta negli ottavi di finale agli Australian Open. Tra i due non ci sono precedenti. Il match, in programma come secondo dalle 9 di mattina sulla Rod Laver Arena, è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del pacchetto Sky

Matteo Berrettini chiede strada a Pablo Carreno Busta per centrare per la prima volta in carriera i quarti di finale agli Australian Open. Il match, in programma come secondo dalle 9 di mattina sulla Rod Laver Arena, è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del pacchetto Sky. Tra i due non ci sono precedenti. In palio i quarti a Melbourne, un risultato già raggiunto da Matteo negli altri tre Slam: Roland Garros, Wimbledon e US Open. L’allievo di Vincenzo Santopradre, con quel muro di gomma della testa di serie n°19 del seeding, capace di disinnescare il tennis brillante di un altro Next Gen, quel Sebastian Korda che fu trafitto in finale a Milano da Alcaraz. E’ da mettere in conto un’altra battaglia perché lo spagnolo, uno dei giocatori più ordinati del mondo, tende a non regalare mai un ”quindici”. Se tutto andrà bene sulla strada della semifinale ci sarà il vincente del confronto tra il serbo Kecmanovic, che ha eliminato Sonego, e il redivivo e brillantissimo Gael Monfils.