Con Sinner e Berrettini, l'Italia porta due atleti ai quarti di finale in uno Slam per la quinta volta, la prima in Australia e la prima dal 1973 con la coppia Panatta-Barazzutti. Jannik dopo il match con De Minaur: "Ora ho più esperienza del 2020". E una farfalla si posa sul cappellino, come dodici mesi fa a Osaka, poi vincitrice del torneo.

Melbourne si tinge di azzurro. Jannik Sinner raggiunge Matteo Berrettini nei quarti di finale degli Australian Open. E' la prima volta nella storia che il tennis italiano porta due atleti tra i migliori otto nello Slam del Down Under. Jannik è il quinto azzurro a centrare i quarti agli Australian Open dopo Giorgio De Stefani (1935), Nicola Pietrangeli (1957), Cristiano Caratti (1991) e Matteo Berrettini (2022). Il 20enne altoatesino era già arrivato così avanti in uno Slam nel 2020, quando perse al Roland Garros da Rafa Nadal.

Due italiani ai quarti in uno Slam: i precedenti In precedenza due azzurri erano arrivati ai quarti in quattro occasioni, tutte al Roland Garros. L'ultima è datata 1973 con Panatta e Bertolucci, entrambi battuti Niki Pilic (coach di Becker e Ivanisevic) rispettivamente in semifinale e nei quarti. Questi gli Slam con due azzurri nei quarti Roland Garros 1948: Cucelli, Del Bello

Roland Garros 1956: Pietrangeli, Merlo

Roland Garros 1960: Pietrangeli, Sirola

Roland Garros 1973: Panatta, Bertolucci

Australian Open 2022: Berrettini, Sinner