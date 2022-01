Daniil Medvedev rimonta Felix Auger-Aliassime e conquista la semifinale agli Australian Open, salvando anche un match point. 6-7, 3-6, 7-6, 7-5, 6-4 i parziali per il russo, numero 2 del seeding e primo favorito per la vittoria finale, sul canadese, nona testa di serie del tabellone. Partita molto equilibrata, in cui il canadese alza il livello di gioco nei momenti decisivi, come nel tie-break del primo set (complici anche due doppi falli del rivale) e in occasione del secondo parziale, quando strappa la battuta nel secondo gioco, decisivo per il 6-3. Auger concede le briciole al servizio, ma Medvedev torna in partita vincendo il terzo set al tie-break. Nel quarto il russo prima annulla un match-point, poi trascina l'avversario al quinto, dove la spunta 6-4 dopo una epica battaglia di quadi 5 ore. Venerdì sfiderà in semifinale Stefanos Tsitsipas.