Nick Kyrgios fa la storia: tra racchette distrutte, litigi con gli arbitri, scherzi e pazze esultanze, vola in finale nel torneo di doppio degli Australian Open con il connazionale Thanasi Kokkinakis. Gli 'Special K', come vengono chiamati in patria, sfideranno in una finale tutta australiana Ebden/Purcell: non capitava dal 1980. Gli Australian Open in diretta su Eurosport, canali 210-211 Sky

